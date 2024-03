U 16 mit 23 Spielern gegen Italien

Mit dem Sieg beim Vier-Nationen-Turnier in Portugal startete das Jahr 2024 für die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft im Februar nach Maß. Mit dem Länderspieldoppelpack gegen Italien in Pirmasens wartet auf die Mannschaft nun die nächste Herausforderung. DFB-Trainer Marc-Patrick Meister hat jetzt seinen 23-köpfigen Kader für die Partien am 22. März (ab 18 Uhr) und 25. März (ab 11 Uhr) im framas Stadion nominiert.

"Wir möchten Angefangenes bestätigen und Neues erarbeiten", sagt Meister. "Vor Lehrgangsstart freue ich mich sehr, dass wir einige Rückkehrer dabei haben, die unter anderem krankheitsbedingt im Februar nicht am Start waren. Genauso finde ich es toll, dass wir drei Spieler begrüßen dürfen, die sich ihre Einladung in den vergangenen Monaten im Ligabetrieb verdient haben und jetzt zu ihren ersten Länderspielen kommen werden. Italien ist in punkto Spielstärke und Mentalität sehr hoch einzuschätzen. Das ist genau der Gegner, den wir jetzt brauchen."

Vom 10. bis 13. Juni wartet zum Abschluss des Länderspieljahres ein weiterer Lehrgang mit einem abschließenden Länderspiel auf den Jahrgang. Gegner und Spielort stehen noch nicht fest.