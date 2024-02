U 16-Juniorinnen verlieren gegen Portugal

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben in ihrem zweiten Spiel beim Vier-Nationen-Turnier in Portugal eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainerin Melanie Behringer unterlag Gastgeber Portugal 0:1 (0:0). Zuvor war gegen die U 17 Brasiliens nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gelungen. Der Treffer des Tages gelang den Portugiesinnen in der 55. Minute durch Eva Carreira.

"Trotz der Niederlage haben wir wichtige Erkenntnisse gesammelt. Die Spielerinnen haben gekämpft bis zum Schluss und Moral gezeigt, allerdings hat die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt", sagte Behringer. "Heute ging nicht alles so einfach von der Hand. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir vor zwei Tagen ein sehr intensives Spiel hatten und heute auch komplett durchgewechselt haben."

Zum Abschluss wartet am Dienstag (ab 14 Uhr) ebenfalls in Albufeira das Duell mit der Auswahl der Niederlande.