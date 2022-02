U 16-Juniorinnen unterliegen Portugal

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben beim UEFA-Turnier ihr zweites und abschließendes Spiel gegen Gastgeber Portugal in Vila Real de Santo Antonio 0:2 (0:0) verloren. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer hatte ihre erste Turnierpartie am Freitag 2:0 (0:0) gegen England gewonnen.

Nach dominanter erster Halbzeit geriet der deutsche Nachwuchs in der 54. Minute durch eine Unachtsamkeit nach einem langen Ball der Portugiesinnen durch Carolina Santiago in Rückstand. Das Anrennen im Anschluss hatte keinen Erfolg, in der Schlussphase schloss Cintia Martins einen Konter zum Endstand ab (87.).

"Wir sind gut reingekommen, aber Portugal war am Ende ein Stück weit abgezockter. Wir haben nach dem 0:1 noch einmal alles probiert, hinten raus haben uns dann aber die Körner und der kühle Kopf gefehlt. Vom Einsatz und Willen kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen", resümierte Loderer die Begegnung. "Das ist auch eine gute Erfahrung für die Mädchen, daraus muss man die richtige Schlüsse ziehen."