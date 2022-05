U 16-Juniorinnen testen gegen die Schweiz

DFB-Trainerin Sabine Loderer hat einen 20-köpfigen Kader und zehn Spielerinnen auf Abruf für den Lehrgang der U 16-Juniorinnen vom 16. bis 20. Mai im schweizerischen Basel nominiert. Dabei misst sich die DFB-Auswahl am 19. Mai (ab 15 Uhr) im Nachwuchscampus des FC Basel mit ihren Altersgenossinnen aus der Schweiz.

"Für das Länderspiel gegen die Schweiz haben wir acht Mädels an Bord, die vor ihrer Premiere im Deutschland-Trikot stehen", sagt Sabine Loderer. "Jedes Länderspiel ist etwas Besonderes - und wenn es das erste ist, ist der Glanz in den Augen immer noch ein Stück größer. Wir werden die Trainingseinheiten nutzen, um unsre Spielprinzipien zu schärfen, so dass wir mit einem guten Gefühl und voller Selbstbewusstsein in die Partie gegen die Schweizerinnen gehen können."

Zum Saisonabschluss wartet auf den 2006er-Jahrgang vom 7. bis 16. Juni 2022 ein weiterer Kaderlehrgang mit Länderspielen. Gegner und Spielorte stehen noch nicht fest.