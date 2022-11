U 16-Juniorinnen mit Remis gegen Norwegen

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben sich im zweiten Länderspiel der Saison 1:1 (0:0) von Norwegen getrennt. Zwei Tage nach der 5:0-Gala gegen die Skandinavierinnen ging das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp vor 1141 Zuschauer*innen in Münster zwar in Führung, musste in den Schlussminuten jedoch den Ausgleich hinnehmen.

"Alles in allem war es heute schwierig für uns. Norwegen war sehr aggressiv, was zu den Platzverhältnissen passte. Der Rasen war tief, sodass es in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen Lotterie war", sagte Kromp nach der Partie. "Wir haben uns schwer getan, nicht zu unserem Spiel gefunden. Norwegen war nur darauf aus, zu zerstören. Wir haben am Ende alles reingeworfen, wollten das Spiel unbedingt gewinnen, es gibt aber keinen Grund zur Enttäuschung."

Kromp: "Werden noch viel Freude mit Mannschaft haben"

Insgesamt zog die Trainerin ein positives Fazit nach den beiden Spielen: "Wir haben im gesamten Lehrgang ansprechende Leistungen unserer Spielerinnen gesehen. Sie haben gezeigt, was in ihnen steckt und dass sie gebrannt haben. Das 5:0 war furios, im zweiten Spiel heute war es etwas schwieriger. Aber wir sind im Trainerteam zufrieden und sehen das Potenzial, das in der Mannschaft steckt. Wir wissen, dass viel Arbeit vor uns liegt, aber darauf freuen wir uns. Wir werden noch viel Freude mit der Mannschaft haben - da können wir sicher sein!"

Emilia Grund von Eintracht Frankfurt sorgte in der 78. Minute für das 1:0 im Preußenstadion. Sieben Minuten später glich Norwegen zum Endstand aus (85.).

Die DFB-Juniorinnen treffen sich vor dem Jahreswechsel nochmal am DFB-Campus zu einem Kaderlehrgang wieder, ehe im Januar ein Wintertrainingslager stattfindet und im Februar ein UEFA-Entwicklungsturnier an der portugiesischen Algarve ansteht.