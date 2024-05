U 16-Juniorinnen feiern klaren Sieg in Belgien

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben zum Abschluss ihres Lehrgangs einen klaren 4:0 (2:0)-Auswärtssieg gegen Gastgeber Belgien eingefahren. In Tubize trafen nach dem Auftakteigentor der belgierinnen in der 21. Minute Belma Dzaferi von der TSG Balingen vor (36.) sowie Luzie Zähringer vom FSV Waiblingen (53.) und Clara Oppermann von Hannover 96 (84.) nach der Halbzeitpause.

"Wir freuen uns über das 4:0, wissen das Ergebnis aber einzuordnen", sagte Melanie Behringer. "Wir haben etwas Neues ausprobiert und uns war klar, dass nicht alles auf Anhieb funktionieren wird. Es ist also noch Luft nach oben. Trotz allem war es aber ein verdienter Sieg."

Im Juni steht für die U 16 die nächste Aufgabe an: In einem Doppelvergleich treffen die Juniorinnen am 8. Juni (ab 17.30 Uhr) und 11. Juni (ab 11.30 Uhr) in Aschaffenburg auf die USA.