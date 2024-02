U 16-Juniorinnen besiegen die Niederlande

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben das Vier-Nationen-Turnier in Portugal mit einem Sieg beendet. Gegen die Niederlande gewannen sie zum Abschluss 4:1 (2:0).

Im Estadio Municipal de Albufeira legte das Team von Cheftrainerin Melanie Behringer einen Blitzstart hin. Lilli Becker (1. FC Köln) traf bereits in der 5. Minute zum 1:0. In der 30. Spielminute legte die Außenbahnspielerin nach. Wenige Minuten nach der Pause verkürzten die Niederländerinnen per Foulelfmeter (49.). Doch zehn Minuten später stellte Becker mit ihrem dritten Treffer den alten Abstand wieder her (59.). In der letzten Spielminute traf Alina Abdii (Borussia Mönchengladbach) dann zum Endstand.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung. Der Sieg war in der Höhe verdient und wir hätten sogar noch den ein oder anderen Treffer erzielen können", berichtet Trainerin Melanie Behringer.

Behringer: "Der perfekte Abschluss einer Woche"

Zunächst war die Mannschaft mit einem 2:2 (0:2) gegen die Brasilianerinnen gestartet, die mit zahlreichen U 17-Spielerinnen in die Partie gegangen waren. Im anschließenden Elfmeterschießen, das im Anschluss an jedes Unentschieden bei diesem Turnier ausgetragen wurde, setzte es eine 1:3-Niederlage. Deutschland bekam einen Punkt gutgeschrieben, Brasilien zwei. Nur zwei Tage später trafen die Deutschen auf Gastgeber Portugal, unterlagen trotz engagierter Leistung knapp mit 0:1 (0:0).

Nun also der gelungene Turnierabschluss gegen die Niederlande. Der perfekte Abschluss einer Woche, die ein positives Gesamtfazit hinterlässt. Melanie Behringer bilanzierte: "Es war eine erfolgreiche Woche, in der das Team einige Fortschritte gemacht hat. Mit dem kurzen Spielrhythmus sind wir gut zurecht gekommen. Insgesamt hat sich die Mannschaft im Turnierverlauf sehr gut entwickelt."

Das nächste Länderspiel der U 16-Juniorinnen ist für den 16. Mai angesetzt. In Tubize, südlich von Brüssel, trifft das Team auf Belgien. Danach geht es mit einem Länderspiel-Doppelpack gegen die USA (8. und 11. Juni) weiter.

