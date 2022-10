U 16-Junioren unterliegen Polen

Die deutschen U 16-Junioren haben ihr zweites Länderspiel gegen Gastgeber Polen mit 0:4 (0:1) verloren. Für das Team von DFB-Trainer Michael Prus war es die erste Niederlage in der laufenden Saison. Noch am Samstag hatte der deutsche Nachwuchs einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Polen gelandet.

Prus hatte seine Startelf in Oppeln im Vergleich zum Wochenende allerdings auf allen elf Positionen verändert. Das hatte der Coach bereits vor dem Spiel im Interview angekündigt.

DFB-Coach Prus: "Das war ein guter Test"

"Es ging richtig unangenehm los mit einem Gegentor nach einem Eckball. Das hat der neu zusammengestellten Mannschaft nicht unbedingt Sicherheit gegeben", sagte Prus nach der Partie. "Trotz allem haben wir danach besser dagegengehalten. Mit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, selbst die Initiative zu übernehmen, bekommen aber leider direkt das zweite Gegentor."

Vor 600 Zuschauer*innen hatte Dawid Szwiec die Gastgeber schon früh in Führung (2.) gebracht. Damian Sokolowski (47.) legte kurz nach dem Seitenwechsel nach, Cyprian Popielec (60.) und Jakub Adkonis (82.) stellten den Endstand her.

Prus: "Haben gesehen, wo unsere Grenzen sind"

"An so einem Tag nutzt man auch beste Gelegenheiten nicht - und der Gegner war eiskalt", sagte der deutsche Trainer, der nach dem Sieg und der Niederlage in Polen aber durchaus zufrieden war. "Wir absolvieren solche Spiele, um Spieler zu testen. Und das war ein guter Test, weil wir heute gesehen haben, wo unsere Grenzen sind. Und diese sind heute deutlich zu Tage getreten. Das zeigt, dass wir weiter trainieren und dranbleiben müssen", so Prus.

Die beiden ersten Länderspiele der Saison Ende September hatte der deutsche Nachwuchs gegen Österreich gewonnen (3:2, 3:0). Zum Jahresabschluss nimmt die U 16 vom 10. bis 28. November an einem Vier-Länder-Turnier mit Gastgeber Spanien, Wales und den USA teil. Nach den nun vier Test-Länderspielen wird sich das Trainerteam für die Herausforderung auf der iberischen Halbinsel auf einen gewissen Kreis an Spielern festlegen. "Wir wollen in Spanien aus beiden Lehrgängen eine Mannschaft zusammenstellen", sagte Prus.

[dfb]