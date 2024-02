U 16-Junioren treffen auf Japan

Marc Meister ist mit 22 Spielern zum Vier-Nationen-Turnier nach Portugal gereist. Der DFB-Trainer hatte Ende Januar zwei Torhüter und 20 Feldspieler in sein Aufgebot für die Partien an der Algarve heute (ab 13 Uhr) gegen Japan, den Gastgeber am Sonntag (ab 13 Uhr) und die Niederlande am kommenden Mittwoch (ab 14.30 Uhr) berufen.

Die deutsche Startelf: Trippel - Abraha, Palma, Vali Fard, Hawighorst (K) - Nguefack, Turay, Karl - Gashi, Staff, Laghrissi.

Meister: "Auf Japan trifft man nicht alle Tage"

"Nach unseren Trainingstagen in Spanien mit vielen Inhalten auf und neben dem Platz freuen wir uns jetzt auf Portugal - im U 16-Wettkampfmodus", sagt Meister. "Unser erstes Turnier mit drei weiteren Nationen stellt für alle Jungs eine wertvolle Erfahrung dar. Die Niederlande haben wir in der U 15 bereits kennengelernt, hinzu kommen die pfeilschnellen Portugiesen sowie das Team aus Japan, auf das man auch nicht alle Tage trifft. Ziel unserer Teilnahme beim Turnier ist das konsequente und erfolgreiche Umsetzen aller Dinge, die uns wichtig sind, hierauf liegt unser Fokus."

Die U 16 war kurz nach dem Jahreswechsel mit der deutschen U 17 zum gemeinsamen Trainingslager nach Spanien gereist, um dort "weiter als Team zusammenzuwachsen", so Meister.

In der bisherigen Spielzeit stehen für die U 16 bei sechs Partien in vier Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Zum Saisonstart gab es einen hohen Sieg und eine knappe Niederlage gegen Österreich. Mitte Oktober folgten ein 1:2 und 5:1 in Polen, im November gab es zwei Erfolge in der Türkei (3:1 und 2:1).

