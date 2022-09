U 16-Junioren testen zweimal in Österreich

Die deutschen U 16-Junioren testen am 23. September (ab 19 Uhr) und am 26. September (ab 12 Uhr) zweimal in Salzburg gegen den österreichischen Nachwuchs. Nach dem Auftakt der Länderspielsaison geht es für die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus im Oktober nach Polen. Gegen die Gastgeber stehen am 21. und 24. Oktober Länderspiele an. Vom 10. bis 28. November nimmt die deutsche U 16 dann an einem Vierländerturnier mit Gastgeber Spanien, Wales und den USA teil.

"Nach unseren zwei Sichtungslehrgängen, mit denen wir in diese Saison gestartet sind, freuen wir uns nun, mit der U 16 die ersten internationalen Spiele bestreiten zu können", sagt Michael Prus. "Der Kader setzt sich zu einem Teil aus Spielern zusammen, die uns in den Sichtungslehrgängen überzeugen konnten, zum anderen Teil aus Spielern, die bereits in der U 15 erste Länderspielerfahrungen gegen die Niederlande sammeln durften. Wir freuen uns auf gute Vergleiche mit einem starken österreichischen Gegner und hoffen, sie erfolgreich zu bestehen. Wir sind gespannt darauf, wie sich unsere Spieler international durchsetzen."