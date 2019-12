U 16-Junioren schlagen Finnland erneut

Die deutschen U 16-Junioren haben auch das zweite Länderspiel im Rahmen ihrer Lehrgangsreise nach Finnland gewonnen. Die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus besiegte die Gastgeber in der südfinnischen Hafenstadt Hanko mit 3:1 (1:0).

Louis Kolbe (43.) und Raul Paula (71.) erzielten vor 551 Zuschauern die ersten Treffer für die DFB-Auswahl, bevor es der eingewechselte Jesse Kilo (85.) noch einmal spannend machte. Aber Giancarlo Lore (90.) vertrieb die letzten Zweifel.

"Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir die Finnen deutlich dominiert. Allerdings haben wir unsere Überlegenheit und die zahlreichen Chancen nur wenig ausgenutzt, deshalb kamen wir nach dem überraschenden Anschlusstreffer auch kurzzeitig in Bedrängnis. Der Sieg ist dennoch hochverdient", sagte Prus.

Prus: "Spieler haben sich für weitere Einladungen empfohlen"

Insgesamt zog der DFB-Trainer ein positives Fazit: Die 20 geladenen Spieler haben im Rahmen der Länderspielreise nach Finnland die Möglichkeit gehabt, internationale Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln. Die nominierten Spieler haben die Gelegenheit genutzt und sich für weitere Einladungen empfohlen."

Für das zweite Spiel gegen die Finnen nahm Prus neun Wechsel vor. Es bekamen die Spieler von Beginn an die Chance, die beim 2:1 im ersten Vergleich am Mittwoch in Lohja zunächst noch auf der Bank gesessen hatten.

Im November steht der nächste Lehrgang auf dem Programm der U 16-Junioren, dann geht es vom 11. bis 19. November 2019 in Bayern zweimal gegen die Auswahl der Tschechischen Republik.

