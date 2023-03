U 16-Junioren erkämpfen Remis in Italien

Die deutschen U 16-Junioren haben auch dem nächsten Topgegner reichlich Paroli geboten. Die DFB-Auswahl kam in Florenz etwa sechs Wochen nach dem Gewinn des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal im ersten von zwei Testspielen gegen Italien zu einem 1:1 (1:1). Am Montag (ab 11 Uhr) treffen beide Mannschaften im zu Pisa gehörigen Badeort Tirrenia erneut aufeinander.

In einem munteren ersten Durchgang geriet der deutsche Nachwuchs kurz vor der Pause in Rückstand: Mattia Mosconi schob am kurzen Eck zur italienischen Führung ein (42.) Doch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Taycan Etcibasi nach einer tollen Einzelaktion der Ausgleichstreffer (45.+1). Nach dem Seitenwechsel hatten beide Mannschaften gute Gelegenheiten, die Partie für sich zu entscheiden.

Nach den Auswärtsspielen in Italien stehen für die U 16-Junioren wieder zwei Begegnungen vor eigenen Fans an. Gegner in zwei Heimspielen am 25. und 28. Mai ist dann Frankreich.

[dfb]