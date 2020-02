U 16 in Portugal: "Am liebsten mit drei Siegen nach Hause fahren"

Zwei Spiele, zwei Siege: Die deutschen U 16-Juniorinnen sind beim UEFA Development Tournament in Portugal auf Kurs in Richtung Turniersieg. Heute (ab 11 Uhr) geht es für die Mannschaft von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard nach Siegen gegen Frankreich (5:4 im Elfmeterschießen) und die Niederlande (2:0) erneut in Vila Real de Santo Antonio an der Algarve gegen Gastgeber Portugal, der seine beiden bisherigen Begegnungen jeweils verloren hat.

Die deutsche Startelf: Beck - Haase, Lux, Fröhlich (K), Löwe - Redzepi, Schuster, I. Acikgöz - Kockmann, Brengel, Ammar.

"Wir möchten natürlich am liebsten mit drei Siegen nach Hause fahren", gibt Bernhard als Ziel aus. Allerdings weiß sie auch um die Schwere der letzten Partie. "Portugal wird sehr unangenehm werden. Es werden einige portugiesische Zuschauer hier sein. Außerdem haben sie jetzt zweimal verloren, die werden hier noch mal was beweisen wollen", so die Trainerin.

