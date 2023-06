U 16 in Österreich: Abschied für Kromp

Für die deutschen U 16-Juniorinnen steht heute (ab 16.30 Uhr) zum Abschluss des Lehrgangs in Österreich das zweite Testspiel gegen die ÖFB Frauen-Akademie U 17 in Ober-Grafendorf an. Es ist gleichzeitig das letzte Länderspiel der U 16-Juniorinnen unter Cheftrainerin Friederike Kromp und Co-Trainerin Julia Simic, die den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Richtung Eintracht Frankfurt verlassen. Das erste Aufeinandertreffen hatte das DFB-Team am Donnerstag mit 3:1 gewonnen.

Die scheidende Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp begrüßt die Möglichkeit, erneut gegen die ÖFB-Auswahl zu spielen: "Wir freuen uns, dass wir im Gegensatz zu anderen Lehrgängen die Chance haben, zwei Spiele zu bestreiten. Wir haben so die Gelegenheit, gut zu regenerieren und das Training besser zu nutzen."

Neben dem Wechsel der Trainerin leitet die Partie für die U 16-Juniorinnen einen weiteren Umbruch ein: Die Mannschaft wird ab Juli in der U 17-Altersklasse spielen - dann unter der Leitung von Sabine Loderer.