U 16 im zweiten Turnierspiel gegen "quirlige Portugiesinnen"

Die deutschen U 16-Juniorinnen treten beim Vier-Nationen-Turnier in Portugal nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Brasilien heute (ab 17 Uhr) in Albufeira gegen die Gastgeberinnen an.

Die Startelf: Klein - Quietzsch, Di Lauro, Bäcker, J. Wrede - Schäfer - Potsi, Abdii, Demirbas, Becker - Kramer.

"Portugal hat eine spielstarke Mannschaft"

"Portugal hat eine spielstarke Mannschaft mit kleinen und quirligen Spielerinnen", sagt DFB-Trainerin Melanie Behringer vor dem zweiten Turnierspiel. "Wir freuen uns auf alle Spiele hier, denn sie sind eine gute Herausforderung für die Mannschaft."

Zum Abschluss wartet am Dienstag (ab 14 Uhr) ebenfalls in Albufeira das Duell mit der Auswahl der Niederlande.