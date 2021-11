Loderer: "Die Vorfreude und Aufregung in positive Energie auf dem Platz umsetzen"

U 16 heute mit erstem Test gegen Dänemark

Lange haben die U 16-Juniorinnen auf Vergleiche mit internationen Auswahlmannschaften verzichten müssen, doch nun hat das Warten ein Ende: Bei den beiden Länderspielen gegen Dänemark auswärts in Haderslev heute (ab 18 Uhr) und am Donnerstag (ab 13 Uhr) kann sich der neue Jahrgang endlich beweisen. Für den Lehrgang mit Länderspielen hat DFB-Trainerin Sabine Loderer 23 Spielerinnen nominiert, drei weitere stehen auf Abruf parat.

"Wir schauen mit großer Vorfreude auf unsere erste Länderspielmaßnahme in Dänemark mit dem Jahrgang 2006", sagt Loderer. "Nach dem Lockdown und der damit verbundenen Pause auch auf Nationalmannschaftsebene werden die Spiele gegen Dänemark nach dem Restart im Juli für fast alle Spielerinnen des Jahrgangs eine Premiere im Nationalmannschaftstrikot sein, und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Auch das Team hinter dem Team hat in dieser Konstellation den ersten internationalen Auftritt. Wir wollen die Vorfreude und Aufregung in positive Energie auf dem Platz umsetzen und freuen uns auf die beiden Spiele."

