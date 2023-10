Chance auf schnelle Revanche: Zweites Duell gegen Polen in Jarocin

U 16 heute erneut gegen Polen

Die deutschen U 16-Junioren treffen im Rahmen ihres Lehrgangs in Polen heute (ab 11 Uhr, live im Stream auf Youtube ) in Jarocin zum zweiten Mal binnen vier Tagen auf die Gastgeber. Das erste Duell hatte die Mannschaft von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister am Freitag 1:2 (0:2) verloren.

"Der Gegner war sehr giftig und griffig, wir müssen uns besser gegen die Gegenwehr durchsetzen", erklärt Meister.

Die Startelf: Seibert - Laghrissi, Staff, Mohya, Vali Fard, Palma, Ünal, Matic, Is (K), Kramer, Birkenpesch.

