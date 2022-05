U 16 gewinnt Prestigeduell in Frankreich

Die deutschen U 16-Junioren haben den ersten von zwei Vergleichen gegen Frankreich in Clairefontaine 1:0 (0:0) gewonnen. Am Donnerstag (ab 11 Uhr) wartet an gleicher Stelle zum Abschluss der Länderspielsaison das zweite Duell mit dem französischen Nachwuchs auf die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück.

Nach torloser erster Halbzeit sorgte Eric Emanuel da Silva Moreira vom FC St. Pauli kurz nach Wiederbeginn (42.) mit seinem zweiten Länderspieltreffer im achten Einsatz in der Altersklasse für den entscheidenden Treffer.