U 16 gewinnt Jahresabschluss in Tschechien

Erfolgreicher Abschluss: Im letzten Länderspiel des laufenden Kalenderjahres hat sich die deutsche U 16-Nationalmannschaft 3:1 (1:0) gegen Tschechien durchgesetzt. Damit revanchierte sich das Team von DFB-Coach Christian Wück für die knappe Niederlage im ersten Aufeinandertreffen am Donnerstag. Henrik Koch (38.) vom Bundesligisten Armina Bielefeld brachte die DFB-Auswahl in Chomutov in Führung. Im zweiten Durchgang glichen die Gastgeber in der 46. Minute zwar aus, zehn Minuten später stellte Assan Ouedraogo den alten Abstand wieder her. Kurz vor Schluss erhöhte Bence Dardai (73.) auf 3:1.

"Im Vergleich zum ersten Spiel sind wir viel aggressiver und auch mit einer anderen Mentalität in das Spiel gegangen", sagt Wück. "Wir haben der Mannschaft mitgegeben, jedes Spiel mit der richtigen Einstellung anzugehen. Das haben die Jungs heute gut umgesetzt und deswegen war es ein verdienter Sieg."

Weiter geht's für die U 16 mit einem elftägigen Trainingslager vom 4. bis zum 15. Januar 2022, ehe es im Februar des nächsten Jahres zum Entwicklungsturnier nach Portugal geht.