U 16 gewinnt in Irland 2:0

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben ihr sechstes Länderspiel der Saison erfolgreich bestritten. In Dublin setzte sich die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp 2:0 (2:0) gegen Irland durch und holte damit den vierten Sieg in dieser Spielzeit.

"Es war ein umkämpftes Spiel gegen gut eingestelle irische Girls, die uns gut bearbeitet haben und zweikampfstark zur Sache gingen", sagte Kromp. "Wir haben das Spiel gut angenommen, waren konsequenter und durchschlagkräftiger, das 2:0 geht so in Ordnung. Wir wollten heute allen Spielerinnen einen Einsatz geben und haben zur Pause einmal komplett durchgewechselt, alle waren schnell drin in diesem körperbetonten Spiel. So eine von vielen Zweikämpfen geprägte Partie ist gut gewesen für die Entwicklung unserer Mädels."

Hokamp leitet den Sieg früh ein

Vor 110 Zuschauer*innen im Stadion des St. Kevin’s FC leitete Merle Hokamp (11.) vom SC Wiedenbrück mit ihrem ersten Treffer für die deutsche U 16 den Sieg schon früh ein. In einer umkämpften Partie mit Chancen auf beiden Seiten erhöhte Anja Zollner vom FC Bayern München in der 25. Minute auf 2:0.

Zum Saisonabschluss steht vom 5. bis 14. Juni noch ein Lehrgang in Österreich an, dort warten zwei weitere Länderspiele gegen die U 16-Auswahl des deutschen Nachbarns.

[dfb]