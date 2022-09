U 16 gewinnt ersten Test gegen Österreich

Die deutschen U 16-Junioren haben das erste von zwei Testspielen gegen Österreich für sich entschieden. Das Team von DFB-Trainer Michael Prus gewann die umkämpfte Partie in Salzburg vor 450 Zuschauer*innen mit 3:2 (1:1). Die Treffer für den deutschen Nachwuchs erzielten der Wolfsburger Trevor Benedict (28.) zum 1:1 in der ersten Hälfte und Kilian Sauck (58.) zur 2:1-Führung, Otto Stange vom HSV stellte in der 67. Minute den Endstand her.

"Ich bin sehr zufrieden, es war ein hochintensives Spiel", sagt Prus. "Beide Mannschaften waren auf einem schwer zu bespielenden Platz sehr gut. Wir haben mit einer guten Mentalität das Spiel für uns entscheiden können."

Bereits am Montag, 26. September (ab 12 Uhr) geht es in Salzburg erneut gegen den österreichischen Nachwuchs. Nach dem Auftakt der Länderspielsaison geht es für die DFB-Auswahl im Oktober nach Polen. Gegen die Gastgeber stehen am 21. und 24. Oktober Länderspiele an. Vom 10. bis 28. November nimmt die deutsche U 16 dann an einem Vierländerturnier mit Gastgeber Spanien, Wales und den USA teil.

