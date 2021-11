U 16 gewinnt erneut gegen Dänemark

Die U 16-Juniorinnen haben auch ihren zweiten Vergleich mit der Auswahl Dänemarks gewonnen. Im Sydbank Park in Haderslev gelang der Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer ein 2:1 (2:0). Am Dienstag hatte der DFB-Nachwuchs dasselbe Duell ebenfalls in Haderslev schon 2:1 (0:1) für sich entscheiden können.

Lilith Schmidt von der JFV Wolfstein Westerwald/Sieg legte in der 25. Minute den Grundstein zum Erfolg, Leonie Schetter von der TSG Hoffenheim erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Erst in der Schlussphase gelang den Däninnen durch Mie Lerche der Anschlusstreffer (80.+3).

"Es war ein offenes Spiel und eine sehr wichtige Partie für die Spielerinnen, um zu lernen, unter Druck zu performen", erklärte Loderer zufrieden nach dem erst zweiten Auftritt des neuen Jahrgangs. "Die Abgeklärtheit hat vielleicht etwas gefehlt, man hat aber auch gemerkt, dass die Mädels ganz schön müde waren."