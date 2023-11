U 16 gewinnt auch zweiten Test in Dänemark

Zweiter Sieg im zweiten Test: Die deutschen U 16-Juniorinnen haben auch das zweite Länderspiel gegen Dänemark gewonnen. Drei Tage nach dem 6:0 im ersten Vergleich siegte das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer in Sønderborg mit 3:0 (2:0). Der Test gegen die dänische Auswahl war auch der Abschluss eines viertätigen Lehrgangs in der süddänischen Hafenstadt.

Die DFB-Auswahl ging in der 31. Minute durch den Treffer von Lilli Becker in Führung. Drei Minuten später legte Paula Rintzner mit dem Treffer zum 2:0 nach (34.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabine. In der zweiten Hälfte erhöhte die Kölnerin Becker mit ihrem zweiten Tor des Tages auf 3:0 (66.).

"Das waren definitiv intensive Tage"

"Wir sind sehr happy, gewonnen zu haben. Die ersten beiden Treffer enstanden aus Fehlern des Gegners, die wir konsequent genutzt haben. Mit dem Ergebnis sind wir daher sehr zufrieden", lobte Behringer den Auftritt ihres Teams nach Abpfiff. "Das ein oder andere haben wir im Gegensatz zum ersten Test verändert. Aber auch das dänische Team hat sich natürlich besser auf uns eingestellt. Dadurch war das heute ein etwas anderes Spiel im Vergleich zum ersten Test."

Mit dem zweiten Erfolg über die dänsiche Auswahl endet der Lehrgang der U 16-Auswahl. Das Gesamtfazit fällt für Behringer ebenfalls positiv aus: "Das waren definitv intensive Tage, aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben versucht, den Spielerinnen möglichst viel mitzugeben. Das haben sie sehr gut umgesetzt."

Die nächsten Länderspiele finden für die DFB-Auswahl vom 28. Januar bis 7. Februar 2024 mit einem Turnier in Portugal statt. Dort warten drei Partien gegen bislang noch nicht bekannte Gegner. Zuvor versammelt Behringer ihre Spielerinnen vom 4. bis 7. Dezember zu einem Lehrgang, ehe im spanischen Sotogrande vom 4. bis 14. Januar 2024 ein Wintertrainingslager ansteht.

[dfb]