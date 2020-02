U 16 gewinnt 4:1 gegen Kolumbien

Die deutschen U 16-Junioren haben im zweiten Spiel beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal ihren ersten Erfolg verbucht. Gegen Kolumbien kam die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus zu einem 4:1 (3:1). Semin Kojic (21.), Davide Dell‘Erba (22.), Justin Diehl (24.) und Umut Tohumcu (78.) schossen das DFB-Team in Vila Real do Santo Antonio zum Sieg. Der erste Treffer der Partie war Kolumbien bereits in der 1. Minute durch Jhon Pajaro gelungen.

"Das Spiel ging für uns mit einer Schrecksekunde los, als Kolumbien sehr früh in Führung ging", analysierte Prus, "doch im Laufe der ersten Halbzeit hat sich die Mannschaft gefangen und gut reagiert. Wir haben druckvoll gespielt und sind so zu unseren Toren gekommen. Kolumbien hat uns aber alles abverlangt. Es war ein hart umkämpftes Spiel mit vielen Zweikämpfen."

Die deutschen Junioren waren am vergangenen Donnerstag mit einer Niederlage ins Turnier gestartet. Gegen Nachbar Niederlande musste die Prus-Auswahl ein 0:2 hinnehmen. Das abschließende Turnierspiel steht für Deutschland am kommenden Dienstag (ab 14 Uhr) an. Erneut in Vila Real de Santo António geht es dann gegen Gastgeber Portugal.