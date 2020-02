U 16 gewinnt 2:0 gegen die Niederlande

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben auch ihr zweites Spiel beim UEFA Development Tournament in Portugal gewonnen. Gegen die U 16 der Niederlande setzte sich das Team von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard in Vila Real de Santo Antonio an der Algarve 2:0 (1:0) durch und führt die Tabelle nach zwei Spielen mit fünf Punkten vor Frankreich (4) an. Das Auftaktspiel hatte die deutsche U 16 am Freitag 5:4 im Elfmeterschießen gegen die französische Auswahl gewonnen und dafür zwei Punkte erhalten.

"Ich muss meinem Team ein großes Kompliment aussprechen. Wir haben sehr gut gespielt gegen eine gute niederländische Mannschaft", sagte Trainerin Bernhard. "Die Niederländerinnen haben uns unter Druck gesetzt aber wir hatten einen guten Plan im Spielaufbau und waren nach vorne gefährlich. Die Präzision im Torabschluss, die uns im ersten Spiel gefehlt hatte, war heute besser. Unser Plan ist gut aufgegangen und wir haben hier zum zweiten Mal 'zu Null' gespielt. Wir haben Spielerinnen auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt, das hat gut funktioniert."

Neun Neue in der Startelf

Trainerin Bernhard hatte im Vergleich zur ersten Partie stark durchrotiert und die Startelf auf insgesamt neun Positionen umgestellt. Einzig die beiden Verteidigerinnen Clara Fröhlich und Amelie Schuster waren erneut von Beginn an dabei.

Vor 136 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein aus deutscher Sicht gutes Spiel, Ilayda Acikgöz vom FSV Waiblingen brachte das deutsche Team schließlich in der 39. Minute in Führung. Zwei Minuten später musste allerdings Jonna Brengel aufgrund eines unsportlichen Verhaltens eine Zeitstrafe von acht Minuten absitzen. Das DFB-Team überstand die vorübergehende Unterzahlsituation durch viel Ballbesitz unbeschadet und so traf die in der 60. Minute eingewechselte Cora Zicai in der 80. Minute zum 2:0-Endstand.

Zum Abschluss des UEFA-Turniers wartet auf den deutschen Nachwuchs am Mittwoch (ab 11 Uhr) an gleicher Stelle das Duell mit Gastgeber Portugal, der sich am 2. Spieltag Frankreich 1:5 geschlagen geben musste.

[dfb]