U 16 feiert klaren Sieg gegen England

Die deutschen U 16-Junioren haben in ihrem zweiten Spiel des UEFA Development Tournaments in Portugal mit einem 5:1 (1:1) gegen England einen glanzvollen Abschluss gefeiert. In ihrem ersten Spiel hatte die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück gegen die Gastgeber unglücklich 1:1 gespielt und anschließend im Elfmeterschießen verloren.

In der 15. Minute sorgte Luke Rahmann von Borussia Dortmund vor 150 Zuschauern in Vila Real do Santo Antonio erstmals für die Führung, die die "Three Lions" allerdings noch vor der Halbzeit durch Jimmy-Jay Morgan ausgleichen konnten (25.). Doch nach der Pause jubelte nur noch das Wück-Team: Zunächst markierte Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg das 2:1 (63.), dann legten Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) in der 71. Minute sowie der Dortmunder Charles Herrmann (80.) und Laurin Preuß vom VfB Stuttgart (85.) zum deutlichen Endstand nach.

"Das Spiel war so gut, wie es sich anhört. Die Mannschaft ist sehr dominant aufgetreten, die Engländer hatten bis auf eine kurze Phase keinen Zugriff", freute sich Wück nach dem starken Auftritt seiner Mannschaft. "In der ersten Halbzeit haben die Jungs noch ein paar Chancen liegen gelassen, die dann aber in der zweiten Hälfte reingemacht. Sie sind auf dem richtigen Weg."