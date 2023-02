U 16 erwischt Traumstart gegen Frankreich

Die deutschen U 16-Junioren sind stark in das UEFA-Entwicklungsturnier an der Algarve gestartet. Die Auswahl von DFB-Trainer Michael Prus siegte gegen Frankreich, im ersten von drei Länderspielen gegen hochkarätige Gegner in Vila Real de Santo António, mit 5:1 (2:0) und fuhr in der Tabelle die ersten drei Punkte ein.

Gleich fünf unterschiedliche Spieler konnten sich als Torschützen feiern lassen. Vor 350 Zuschauern eröffnete zunächst Niklas Swider von Borussia Mönchengladbach den Torreigen (21.), kurz vor der Pause legte Luca Erlein von der TSG Hoffenheim nach (44.). Nach der Pause erhöhten Ken Izekor von Bayer Leverkusen (63.) und Otto Stange vom Hamburger SV per Foulelfmeter (82.) auf 4:0. Nachdem Enzo Faty die Franzosen ebenfalls per Foulelfmeter noch einmal herangebracht hatte (90.), stellte Adin Licina vom FC Bayern München den alten Abstand wieder her (90.+3).

"Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht"

"Das Ergebnis täuscht, denn der Unterschied zwischen den Mannschaften war nicht so groß", sagte Prus. "Wir waren aber heute sehr konsequent im Ausnutzen unserer Torchancen. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, Frankreich hat uns sehr gefordert. Aber die Spieler haben heute gesehen, dass sie sich belohnen können, wenn sie viel investieren".

Am Freitag (ab 14 Uhr) steht gegen Gastgeber Portugal die nächste ambitionierte Aufgabe an. Zum Abschluss am Montag (ab 11 Uhr) geht es gegen die Niederlande. Im Frühjahr folgen dann mit Doppelländerspielen gegen Italien (24. und 27. März) und erneut Frankreich (25. und 28. Mai) die nächsten Maßnahmen.

[dfb]