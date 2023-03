U 16 erneut gegen Italien: "Eine große Herausforderung"

Wiedersehen macht Freude: Keine drei Tage nach dem mitreißenden 1:1 in Florenz bekommen es die deutschen U 16-Junioren heute (ab 11 Uhr) erneut auswärts mit dem italienischen Nachwuchs zu tun. Gespielt wird in dem zu Pisa gehörigen Badeort Tirrenia. Wie bereits der umkämpfte erste Vergleich am Freitag gezeigt hat, dürfte es unweit des Mittelmeeres gegen die hochtalentierten "Azzurri" aber wenig entspannt zugehen.

"Wenn man das erste Spiel zum Maßstab nimmt, wird es wieder ordentlich zur Sache gehen", sagt DFB-Trainer Michael Prus. "Wir werden einige Premieren haben. Ich bin sehr gespannt, wie die neuen Jungs es in ihren ersten Länderspielen machen werden. Es wird sicher eine große Herausforderung. Aber wir wollen uns nun einmal mit den Besten messen, und die Chance ist nun da."

Nach den Auswärtsspielen in Italien stehen für die U 16-Junioren wieder zwei Begegnungen vor eigenen Fans an. Gegner in zwei Heimspielen am 25. und 28. Mai ist dann Frankreich.