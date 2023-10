U 16 ab 11 Uhr in Polen gefragt

In den Heimpartien gegen Österreich gab es für die deutschen U 16-Junioren in der vergangenen Länderspielperiode einen Sieg und eine Niederlage. Mit zwei Begegnungen in Polen im Rahmen eines weiteren Lehrgangs warten auf die DFB-Auswahl nun ein weitere Gradmesser. Für die Spiele heute (ab 11 Uhr) in Krotoszyn und am Montag (ab 11 Uhr) in Jarocin hat DFB-Trainer Marc-Patrick Meister drei Torhüter und 21 Feldspieler berufen.

Die Startelf: Ruland - Ghopo, Laghrissi, Domnic, Hawighorst, Schmid, Prenaj, Barkowsky, Mule, Mensah, Kouatcha

Hier gehts zum Livestream!

"Der Lehrgang in Polen mit zwei Spielen gegen bis dato sehr spielstarke Gastgeber gibt uns die Chance, Jungs für uns ins Spielen zu bekommen. Diese Chance ergreifen wir, wobei die Hälfte des Kaders bereits in Landshut mit am Start war. Hinzu kommen entsprechend neue Herausforderer", sagt Meister. "Ich freue mich auf die Jungs: Wir haben das gemeinsame Ziel, auch in Polen wieder guten Juniorenfußball zu zeigen!"

[dfb]