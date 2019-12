U 15 testet zweimal gegen Schweizer U 16

DFB-Trainerin Bettina Wiegmann geht mit 22 Spielerinnen des Jahrgangs 2005/2006 in die ersten beiden Partien der Saison. Die U 15-Juniorinnen treten heute (ab 17 Uhr) und am Freitag (ab 11 Uhr) jeweils in Büsingen gegen die U 16-Juniorinnen der Schweiz an - nur zwei Deutsche sammelten schon in der Vorsaison erste internationale Erfahrungen.

Die deutsche Aufstellung: Moll - Brück, Günther, Reimöller, Veit, Burmann, Reuter, Janzen, Steiner, Redzepi, Alber

"Nachdem mein Trainerteam und ich den Jahrgang in einigen Lehrgängen näher kennenlernen durften, freuen wir uns darauf, mit den Spielerinnen die ersten internationalen Begegnungen zu absolvieren", sagt Wiegmann. "Es wird interessant sein zu sehen, wo sie stehen, wie viel sie aus den Lehrgängen mitgenommen haben und wie viel sie auf diesem Niveau schon umsetzen."

Vom 10. bis 13. November steht in der Sportschule Kaiserau in Kamen dann der nächste Lehrgang an, ehe am 4. Dezember gegen Belgien ein weiteres Testspiel steigt.

[dfb]