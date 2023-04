U 15 testet zweimal gegen Niederlande

Die deutschen U 15-Junioren starten mit zwei Partien ins Länderspieljahr 2023. In Assen geht es jeweils gegen Gastgeber Niederlande, das erste Duell steigt am 4. Mai (ab 16 Uhr), das zweite am 6. Mai (ab 13 Uhr). Cheftrainer Marc-Patrick Meister hat nun seinen 20-köpfigen Kader nominiert.

"Nach zehn Monaten intensivem Scouting, gegenseitigem Kennenlernen und sehr viel gemeinsamer Trainingszeit dürfen unsere Jungs nun endlich die ersten beiden Länderspiele angehen", sagt Meister. "Unsere Mannschaft kann es kaum erwarten. Und uns im Trainer- und Betreuerteam geht es genauso - wir freuen uns auf zwei spannende Fußballspiele gegen einen tollen Gegner in den Niederlanden."