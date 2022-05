U 15 testet erneut gegen Niederlande

Nach dem Sieg im ersten Länderspiel seit zwei Jahren hoffen die deutschen U 15-Junioren heute (ab 15 Uhr) in Garrel auf ein weiteres Erfolgserlebnis gegen den Nachbarn aus den Niederlanden.

"Wir erwarten erneut ein hartes Spiel, in dem wir uns am Ende hoffentlich durchsetzen", sagt DFB-Trainer Michael Prus. "Solche Spiele sind genau das, was die Jungs in ihrer Entwicklung brauchen."

Das erste Duell am Donnerstag hatte die DFB-Auswahl durch Treffer von Cenny Neumann und Taycan Etcibasi mit 2:1 für sich entscheiden können.