U 15: Saisonabschluss per Videokonferenz

Die Saison der U 15-Juniorinnen hat nach der Entscheidung der UEFA aufgrund der Corona-Krise alle Spiele abzusagen, ein jähes Ende gefunden. Auf einen Saisonabschluss wollten die Spielerinnen und Cheftrainerin Bettina Wiegmann mit ihrem Team jedoch nicht verzichten. Per Videokonferenz hatte sich der gesamte Kader, das Trainerteam und das Team ums Team am Montagabend zum virtuellen Beisammensein getroffen. Nach einer kurzen Einführung übernahm Kelechi Onyele die Regie. Der Frankfurter Choreograph und Performance-Coach sorgte mit einem etwa vierzigminütigen Einblick in seine Arbeit für das Highlight des Abends. In seinem Programm ging es viel um Bewegung, die er als zentrales Element der Persönlichkeitsentwicklung und des Mentalcoachings ansieht.

"Im Anschluss daran haben wir uns als Team mit den Bildern und Videos der Saison von den Spielerinnen verabschiedet. Es war uns wichtig ihnen danach noch die Gelegenheit zu geben, sich untereinander auszutauschen", sagt Wiegmann. Die langjährige Trainerin bedauerte zwar, dass sie sich nach einem intensiven Jahr nicht persönlich von ihren Spielerinnen verabschieden konnte, zog insgesamt aber ein positives Fazit unter die Veranstaltung: "Die Stimmung war gut. Natürlich war von beiden Seiten eine gewisse Traurigkeit zu spüren, sich nicht mehr persönlich getroffen zu haben. Die große Teilnehmerzahl zeigt aber, dass alle das Bedürfnis hatten, sich noch einmal zu sehen, auch wenn es nur per Video war. So konnten wir die Saison gemeinsam und offiziell beenden. Darüber hinaus bin ich mir sicher, dass sich viele Wege auf die eine oder andere Weise noch einmal kreuzen werden."

Während die Spielerinnen in die U 16 aufrücken, kommt auf Wiegmann und ihr Trainerteam eine Menge Arbeit zu: "Wir konnten unsere üblichen Sichtungsmaßnahmen in diesem Jahr nicht durchführen, halten aber Rücksprache mit den Verbandssportlehrerinnen und –lehrern über Talente, die für die U 15 infrage kommen." Derzeit wird fleißig am Start der neuen Saison gebastelt. Man werde zunächst mit einem großen Kader starten und wenn der Spielbetrieb in den Landesverbänden wieder laufe, Nachsichtungen betreiben. "Das muss einfach sein, um einen besseren Überblick zu bekommen", erklärt Wiegmann, die allen Spielerinnen einen schönen Sommer wünscht: " Jetzt stehen die Ferien vor der Tür und da ist erst einmal Pause angesagt. Das ist gerade bei den jungen Spielerinnen wichtig, dass sie mal ein bisschen Abstand vom Fußball gewinnen, bevor sie wieder losstarten."

[ma]