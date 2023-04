U 15 mit 22 Spielerinnen nach Ungarn

Auftakt ins Länderspieljahr: DFB-Trainerin Bettina Wiegmann hat ihr Aufgebot für die Partie der deutschen U 15-Juniorinnen am 3. Mai (ab 16 Uhr) in Telki gegen Gastgeber Ungarn bekanntgegeben. Knapp fünf Monate nach dem letzten Spiel, einem 2:2 in Belgien, steigt in Ungarn vom 30. April bis 5. Mai der U 15-Lehrgang des DFB, für den Wiegmann insgesamt 22 Spielerinnen berufen hat.

"Wir konnten beim U 16-Sichtungsturnier noch mal einen aktuellen Eindruck unserer Spielerinnen einholen, bevor wir unseren Kader für die Maßnahme benannt haben", sagt Bettina Wiegmann. "In der festen Überzeugung, gut gerüstet für den Vergleich mit Ungarn zu sein, freuen wir uns auf diese Begegnung."