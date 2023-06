U 15-Juniorinnen spielen Remis in den Niederlanden

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben sich im vorletzten Länderspiel der Saison 1:1 (1:1) von Gastgeber Niederlande getrennt. In Schalkhaar brachte Lilli Becker das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann früh in Führung (5.), mit dem Halbzeitpfiff glich Lina Touzani (40.) für Oranje aus.

Bereits am Dienstag (ab 16 Uhr) steht der Abschluss des Länderspieljahres in Nordhorn gegen die USA an.