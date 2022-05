U 15-Juniorinnen bezwingen Ungarn

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben in ihrem ersten Länderspiel seit 2019 einen Sieg eingefahren. Im Rahmen eines Lehrgangs in Telki bezwang die Mannschaft von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann Gastgeber Ungarn mit 3:1 (1:1). Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die U 15-Nationalmannschaft seit dem 4. Dezember 2019 - einem 3:1 in Belgien - kein Länderspiel mehr absolviert.

Die frühe Führung vor 51 Zuschauer*innen für das DFB-Team durch Mittelstürmerin Leonie Köpp von Borussia Mönchengladbach (4.) konnte Ungarn noch in der ersten Hälfte (12.) ausgleichen. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Linksverteidigerin Emma Memminger (46.) Deutschland wieder in Führung, die eingewechselte Maila Herzig vom ASV Cham (76.) sorgte kurz vor Schluss für den 3:1-Endstand.