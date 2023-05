U 15-Juniorinnen besiegen Ungarn

Erfolgreicher Auftakt ins Länderspieljahr: Die deutschen U 15-Juniorinnen haben ihr Länderspiel gegen Ungarn gewonnen und damit den Lehrgang in Telki erfolgreich abgeschlossen. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann setzte sich vor 97 Zuschauer*innen im Globall Football Park gegen den Nachwuchs aus Ungarn 5:1 (3:0) durch.

"Wir konnten den Mädels Spielzeit geben und Erfahrungen zu sammeln, daher haben wir auch viel durchgewechelt", sagt Bettina Wiegmann. "Wir war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und haben gerade in der ersten Halbzeit nichts anbrennen lassen. Bis auf die letzten Minuten in der zweiten Halbzeit, war es ein super Spiel heute."

Weiter geht es für den DFB-Nachwuchs im Juni, dann steht erneut ein Lehrgang mit Länderspielen an.

[dfb]