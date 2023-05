U 15-Junioren besiegen Niederlande

Erfolgreicher Auftakt: Die deutschen U 15-Junioren haben ihr Länderspiel gegen die Niederlande gewonnen und sind damit erfolgreich ins Länderspieljahr gestartet. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister setzte sich vor 578 Zuschauer*innen im Achilles 1894 in Assen gegen den Nachwuchs aus der Niederlande 3:0 (2:0) durch.

"Für das erste Länderspiel des Jahres ist es ein schönes Ergebnis, das muss man sagen", sagt Marc-Patrick Meister. "Vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, ist heute aufgegangen. Die Jungs waren offensiv überlegen und haben in der Defensive, bis auf zwei Chancen der Niederländer, kaum etwas zugelassen. Wir haben nach dem Spiel alle zusammen im Kreis gefeiert und uns besonders darüber gefreut, dass wir zu null spielen konnten. Es ist erst der Anfang, wir werden die nächsten beide Tage nutzen, um das Spiel am Samstag ebenfalls zu gewinnen."

Das zweite Duell gegen den Gastgeber Niederlande steigt am Samstag (ab 13 Uhr).

[dfb]