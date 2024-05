U 15 gewinnt ersten Test gegen Oranje

Die deutsche U 15-Nationalmannschaft hat den ersten von zwei Tests gegen die Niederlande erfolgreich bestritten. In Bad Pyrmont setzte sich die Mannschaft von Christian Wück nach einem 3:3 (1:1) nach 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Der zweite Test findet am Freitag (ab 15 Uhr) an selber Spielstätte statt.

"Das war ein großes Spiel heute für die Jungs", sagte Trainer Christian Wück. "Viele hatten heute das erste Mal die Möglichkeit, sich international zu zeigen. Wir waren phasenweise zufrieden, phasenweise haben wir aber auch einige Fehler gemacht, daher auch die Gegentore. Wir werden im zweiten Spiel am Freitag mit einer komplett neuen Mannschaft spielen, damit alle die Möglichkeit haben, sich zu zeigen."

Wildes Spiel in Bad Pyrmont

Vor 1895 Zuschauer*innen im Stadion an der Südstraße gingen die DFB-Junioren nach sieben Minuten durch Jermiah Debrah vom 1. FSV Mainz 05 in Führung. Lange hielt die Führung nicht, Abdellah Ouzane erzielte in der 35. Minute den Ausgleichstreffer für die Oranje. Kurz nach Wiederanpfiff gelang der Niederlande durch Donny van der Lijcke der Führungstreffer (49.). Nur zehn Minuten später glich Luca Hampel vom 1. FSV Mainz 05 aus, ehe Fadi Zarqelain von Borussia Dortmund den DFB-Nachwuchs wieder in Front brachte (62.). Den Niederländern gelang der Ausgleichstreffer in der 78. Minute durch ein Eigentor von Jan Luca Riedl von Borussia Dortmund. Im anschließenden Elfmeterschießen aber setzte sich die deutsche Mannschaft mit 5:4 durch.

Karten fürs zweite Duell mit Oranje sind noch im DFB-Ticketshop erhältlich. Sie kosten fünf Euro für einen Stehplatz (ermäßigt drei Euro). Darüber hinaus gibt es Gruppentickets ab zehn Personen (für zwei Euro pro Person). Rollstuhlfahrer inklusive Begleitung zahlen drei Euro. Das Stadion öffnet am Freitag 60 Minuten vor dem Anpfiff.

[dfb]