Jubel zum Jahresausklang: Die U 15-Juniorinnen feiern einen Sieg in Belgien

U 15 besiegt Belgien zum Jahresabschluss

Gelungener Abschluss für die deutschen U 15-Juniorinnen: Die Auswahl von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann gewann in Tubize ihr letztes Länderspiel des Jahres gegen Gastgeber Belgien 3:1 (2:1). Loreen Bender (31.), Mara Alber (36.) und Debütantin Paulina Platner stellten vor 223 Zuschauern mit ihren Treffern den Sieg her.

"Wir sind zunächst etwas nervös ins Spiel gestartet", fasste Wiegmann zusammen, "aber nach einer gewissen Zeit haben wir die Partie in den Griff bekommen. In der zweiten Hälfte sind wir sehr dominant aufgetreten, auch wenn wir uns nicht mehr so viele Torchancen erspielt haben wie noch vor der Pause. Insgesamt war es ein guter Abschluss des Kalenderjahres, mit dem ihr sehr zufrieden bin."

Platner trifft bei ihrer Premiere

Beim Spiel im nationalen Fußballzentrum des belgischen Verbandes mussten die deutschen Juniorinnen zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Lore Jacobs hatte die Gastgeberinnen in der 26. Minute in Führung geschossen. Ein Doppelschlag von Bender und Alber brachte aber noch vor der Pause die Wende für die deutsche Mannschaft.

Im zweiten Durchgang legte die DFB-Auswahl einen weiteren Treffer nach. Platner traf mit einem Schuss aus der zweiten Reihe gleich in ihrem ersten U 15-Länderspiel und sorgte so in der 77. Minute für den Endstand.

[dfb]