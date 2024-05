U 14-Sichtungsturnier: Hessen sichert sich den Turniersieg

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der zweiten Auflage der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 3. bis 13. Mai 2024 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Blickpunkt gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden. Die DFB-Womens Week ist eine Maßnahme der Strategie Frauen im Fußball FF 27.

Die Auswahl Hessens hat sich den U 14-Juniorinnen-Länderpokal beim Sichtungsturnier der Jahrgänge 2010 und 2011 in der Sportschule Wedau in Duisburg gesichert. Dabei gelang den Hessinnen am letzten Tag durch ein 1:0 im Topspiel gegen die zuvor verlustpunktfreien und gegentorlosen Berlinerinnen noch der Sprung auf Platz eins. Punktgleich, aber mit der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz, landete die Auswahl des Mittelrhein nach dem 2:0 gegen Südbaden auf Rang zwei vor Berlin.

Wiegmann: "Wir können aus dem Vollen schöpfen"

"Wir haben ein sehr ausgeglichenes Turnier gesehen mit spannenden Spielen und einem knappen Ergebnis", sagt Bettina Wiegmann, Cheftrainerin der U 15-Juniorinnen. "Mit den gesichteten Spielerinnen sind wir sehr zufrieden. Es sind in beiden Jahrgängen sehr gute Talente dabei. Wir können für die kommende U 15-Nationalmannschaft aus dem Vollen schöpfen".

Bei den Sichtungsturnieren sind Sichterteams vor Ort, um möglichst viele Erkenntnisse über den Leistungsstand der einzelnen Jahrgänge zu erfahren. Die besten Spieler und Spielerinnen erhalten dann kurz darauf Einladungen zu DFB-Maßnahmen, wie Leistungstests oder Länderspielen. Die Spielpaarungen der jeweils nächsten Runde ergeben sich immer aus der aktuellen Tabellensituation. Ziel dieses Systems ist es, immer möglichst gleichstarke Teams als Gegner zu haben. So treffen am letzten Spieltag die beiden bestplatzierten Teams der Tabelle aufeinander und spielen zumeist den Turniersieg unter sich aus.

[dfb]