U 14-Juniorinnen: Bayern holt Länderpokal

Die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbands hat sich den Länderpokal beim U 14-Sichtungsturnier in der Sportschule Wedau in Duisburg gesichert. Dabei gelang den Juniorinnen aus Bayern die perfekte Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen. Am Sonntag, dem vierten und entscheidenden Spieltag, gewannen sie das Spitzenspiel gegen Niedersachsen mit 3:0. Die niedersächsische Auswahl schloss das Turnier dadurch auf Platz zwei ab, die Juniorinnen aus Sachsen folgen auf dem dritten Rang.

"Wir hatten hier vier sehr aussagekräftige Sichtungstage, in denen wir sehr viele Spielerinnen mit gutem Entwicklungspotential sichten und herausfiltern konnten", sagt Bettina Wiegmann, sportliche Leiterin der U 15-Juniorinnen. "Beide Jahrgänge wurden dabei berücksichtigt, es waren sehr viele Spiele auf gutem Niveau. Die Vorfreude ist groß, mit den Spielerinnen in die ersten Ausbildungslehrgänge zu starten."

Bei den Sichtungsturnieren sind Sichterteams vor Ort, um möglichst viele Erkenntnisse über den Leistungsstand der einzelnen Jahrgänge zu erfahren. Die besten Spieler und Spielerinnen erhalten dann kurz darauf Einladungen zu DFB-Maßnahmen, wie Leistungstests oder Länderspielen. Die Spielpaarungen der jeweils nächsten Runde ergeben sich immer aus der aktuellen Tabellensituation. Ziel dieses Systems ist es, immer möglichst gleichstarke Teams als Gegner zu haben. So treffen am letzten Spieltag die beiden bestplatzierten Teams der Tabelle aufeinander und spielen zumeist den Turniersieg unter sich aus.