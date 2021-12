TV-Tipp: Dokumentation "Hetze im Netz"

Es sind Beschimpfungen der allerschlimmsten Art, die Sportler*innen immer wieder auf ihren Social-Media-Accounts lesen müssen. Viele Profi-Fußballer*innen sind von Hetze im Netz betroffen. Und die Hassbotschaften werden immer schlimmer und immer mehr: Beleidigungen, Bedrohungen und Hetze im Schutz der Anonymität des Internets gehören auch bei ihnen zum Alltag.

Sonny Kittel vom Hamburger SV hat reagiert und seinen Instagram-Account gelöscht. So wie einige andere Profis auch, die den Hass im Netz nicht mehr ertragen wollen. Die richtige Entscheidung? Oder gibt es auch Möglichkeiten für Sportler*innen, sich aktiv gegen die Hetze zu wehren? Sportclub Story-Autor Patrick Halatsch hat in der Szene recherchiert und mit Protagonist*innen wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Nationalspielerin Svenja Huth gesprochen, die beim Thema "Hetze im Netz" voll auf Aufklärung setzen. Andere Gesprächspartner wie Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer, Spielerberater Volker Struth oder Tennisturnier-Veranstalter Rodney Rapson wollen mit gemeinsamen Aktionen gegen anonyme Hetzer vorgehen und sie ausfindig machen. Allen Gesprächspartner*innen ist eines wichtig: Sie wollen nicht vor den Online-Hetzern kapitulieren.

Die Dokumentation "Hetze im Netz" wird am Sonntag, den 5. Dezember in der NDR Sport Club Story (ab 23.35 Uhr), in der ARD Sportschau (ab 18.30 Uhr) und im WDR bei Sport inside gezeigt. Schon jetzt ist "Hetze im Netz" auf NDR.de abrufbar.

[dh]