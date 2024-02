Turniersieg: U 16 mit Remis gegen Niederlande

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat sich im dritten Spiel beim Vier-Nationen-Turnier in Portugal 3:3 (2:1) von der Niederlande getrennt. Damit reist das Team von Cheftrainer Marc Meister nach zwei Siegen und einem Remis als Turniersieger zurück nach Deutschland.

"Wir haben im Turnierverlauf eine gute Entwicklung hingelegt. Wichtig ist auch, dass alle Jungs gesund aus den jeweiligen Spielen gekommen sind. Nun fahren wir mit dem guten Gefühl nach Hause, dass wir das Turnier als beste Mannschaft abgeschlossen haben", bilanzierte Marc Meister den elftätigen Aufenthalt in Portugal.

DFB-Team von Beginn an hellwach

Wie schon gegen die vorherigen Gegner Japan (3:2) und Portugal (2:0) war die deutsche Auswahl auch diesmal von Beginn an auf der Höhe. Lennart Karl vom FC Bayern München verwandelte einen Elfmeter zur 1:0-Führung in der 19. Spielminute. Der Mittelfeldspieler setzte den Strafstoß platziert ins rechte untere Eck.

Das deutsche Team blieb in der Folge weiter aktiv. In der 33. Minute staubte Can Armando Güner zum 2:0 ab. Zuvor hatte sich die deutsche Mannschaft im Strafraum der Niederländer festgesetzt. Der Treffer sollte allerdings nicht der letzte im ersten Durchgang bleiben. Diesmal fiel das Tor aber auf der anderen Seite. In der 40. Minute verkürzten die Niederländer, mit 2:1 aus deutscher Sicht ging es in die Pause.

Remis reicht für den Turniersieg

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Die Niederländer erzielten in der 78. Minuten den 2:2-Ausgleich. Doch die deutsche Auswahl konterte, Bayerns Moritz Göttlicher köpfte eine Flanke von Alexander Staff ins Tor (83.). Das letzte Wort hatten dann aber doch die Niederländer, in der Nachspielzeit trafen sie zum 3:3 (90.+1). Das Unentschieden bedeutete den deutschen Turniersieg. Mit sieben Punkten landete die DFB-Auswahl vor Portugal, der Niederlande und Japan auf dem ersten Platz.

Nach dem erfolgreichen Turnier an der Algarve wartet schon Ende März in der Heimat der nächste Lehrgang. Am 22. und 25. März wird die U 16 zweimal gegen die Auswahl Italiens antreten. "Wir freuen uns darüber, dass wir dann wieder in Deutschland spielen werden", blickt Meister voraus. Die genauen Spielorte stehen noch nicht fest.

[dfb]