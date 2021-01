Löw: "Wir wollen wieder die persönlichen Eindrücke in unsere Studien einfließen lassen"

Turnierjahr 2021: Löw und Kuntz planen Stadionbesuche

Mit Blick auf die großen Turniere in diesem Jahr, insbesondere die Europameisterschaft, die U 21-EM und das Olympische Fußballturnier, werden Bundestrainer Joachim Löw und U 21-Chefcoach Stefan Kuntz verstärkt wieder Spielbeobachtungen vor Ort in den Stadien durchführen. Schon heute (ab 20.30 Uhr, live im ZDF und bei DAZN) wird Löw beim Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund zu Gast sein.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Bezug auf Zugang für die Trainer zu den Stadien an die Deutsche Fußball Liga (DFL) gewendet. Die DFL hat die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga gebeten, dies im Rahmen der im derzeitigen Spielbetrieb vorhandenen Kontingente möglichst zu unterstützen - im Sinne einer guten sportlichen Vorbereitung auf die anstehenden Turniere, bei denen das gemeinsame Ziel lautet, den deutschen Fußball international bestmöglich zu vertreten.

Löw: "Persönliche Eindrücke einfließen lassen"

"Selbstverständlich sind wir uns der sehr ernsten Coronasituation absolut bewusst, und ich versichere, dass wir uns – wie bislang ohnehin im Kreis der Nationalmannschaft praktiziert – verantwortungsvoll, akribisch und mit größter Sorgfalt an sämtliche Hygienevorgaben und behördlichen Regeln halten werden", sagt Joachim Löw.

Der Bundestrainer ergänzt: "Die Gesundheit aller hat natürlich auch für uns höchste Priorität. In wenigen Wochen aber finden mit dem Auftakt in die WM-Qualifikation auch mit Blick auf die weiteren EM-Planungen wichtige Länderspiele statt. Zusätzlich zu unseren bislang ohnehin schon sehr umfangreich durchgeführten und detaillierten Analysen der TV-Bilder wollen wir nun auch zusätzlich wieder die persönlichen Eindrücke in unsere Studien einfließen lassen."

Bierhoff: "Schulterschluss von DFB, Liga und Klubs"

Oliver Bierhoff sagt: "Gerade Jogi Löw ist im vergangenen Jahr unglaublich sorgsam und extrem verantwortungsvoll mit der schwierigen Gesamtsituation umgegangen, hat Rücksicht genommen auf Interessen von unterschiedlichen Seiten und viele Kompromisse in Kauf genommen. Sechs Monate vor der Europameisterschaft ist es jedoch Zeit, dass er und seine Trainer sich live Eindrücke aus dem Stadion holen. Gleiches gilt für Stefan Kuntz, der in diesem Jahr mit der U 21-EM und dem Olympischen Fußballturnier mit seinem Jahrgang gleich zwei sportliche Highlights vorzubereiten hat. Wir wollen den deutschen Fußball in diesem wichtigen Turnierjahr international wieder gut repräsentieren, das geht nur im Schulterschluss von DFB, Liga und Klubs."

Abgesprochen ist, dass zur vorbeugenden Sicherheit und unter Hygienegesichtspunkten die DFB-Trainer individuell zu den Spielen anreisen und die Spielbeobachtungen jeweils auch nur einzeln stattfinden werden. Joachim Löw wird sich zudem im Vorfeld der Stadionbesuche entsprechenden Testungen unterziehen. Neben dem Bundestrainer und U 21-Trainer Stefan Kuntz werden die jeweiligen Assistenztrainer sowie der Nationalmannschaftschefscout Thomas Schneider Spiele besuchen.

[jg/ps]