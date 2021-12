Viele Standards: In Hälfte eins fallen noch keine Tore

Großer Jubel: Spiel gedreht und der zweite Sieg beim Winterturnier in Israel

Turnierabschluss: U 18 gewinnt gegen VAE

Doppelschlag in sechs Minuten und Spiel gedreht: Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im letzten Spiel des Jahres und zum Abschluss des Winterturniers in Israel einen Sieg gefeiert. In Shefayim setzte sich das Team von DFB-Trainer Guido Streichbier mit 3:1 (0:0) gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch.

Innerhalb von nur sechs Minuten drehten der zur Pause eingewechselte Tom Sanne (71.) vom Hamburger SV und der Augsburger Aaron Zehnter (77.) mit ihren Treffern die Partie zugunsten der deutschen Mannschaft. Ali Elmarmri hatte die VAE in der 64. Minute in Führung gebracht. Der ebenfalls zur Pause eingewechselte Niklas Niehoff von Holstein Kiel setzte mit dem 3:1 den Schlusspunkt (85.).

Streichsbier lobt sein Team: "Großes Kompliment"

"In Halbzeit eins haben wir uns schwer getan, nach der Pause wurde es, trotz der weiter widrigen Bedingungen und des Rückstands, besser", sagte Streichsbier nach der Partie. "Spiele wie das heutige gewinnt man nur, wenn eine positive Dynamik in der Gruppe steckt, wenn man bereit ist, so einen Schlagabtausch anzunehmen. Von daher möchte ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie sie sich das Spiel gekrallt hat."

Damit beendet der DFB-Nachwuchs das Turnier mit sechs Punkten. Zum Auftakt hatte Deutschland 1:3 gegen Russland verloren. In der zweiten Begegnung machte es Deutschland beim 5:0 gegen die israelischen Gastgeber deutlich. Bei der Reise stand aber nicht nur das Sportliche im Fokus. Beim Besuch des Holocaust-Überlebenden Zvi Cohen stand auch Geschichte auf dem Programm. Ein Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem war aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.

Auch wenn Deutschland im ersten Durchgang deutlich mehr Spielanteile hatte, Großchancen waren Mangelware. Einzig durch Standardsituationen wurde das DFB-Team gefährlich. So in der 20. Minute, als ein Kopfball von Seifert nach einer Ecke von Kapitän Umut Tohumcu gerade noch so vor der Linie geklärt wurde.

Sanne und Zehnter drehen die Partie

Die deutsche Defensive war dabei kaum einmal gefordert. Das sollte sich gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit ändern. Awadh Mohamed Al Katheeri zog aus elf Metern aus der Drehung ab, doch der Ball ging knapp am deutschen Tor vorbei (52.). In der 64. Minute war Weiß im deutschen Tor dann geschlagen. Nach einem scharf getretenen Eckstoß nickte Ali Elmarmri zum 1:0 für die VAE ein.

Doch das DFB-Team zeigte sich keineswegs geschockt und drängte in der Folge auf das 1:1. Dieses fiel in der 71. Minute, als Sanne von einem Fehler des gegnerischen Torhüters profitierte und zum 1:1 ausglich. Nur sechs Minuten später war das Spiel gedreht, als ein Freistoß von Zehnter aus rund 25 Metern oben rechts im VAE-Tor einschlug (77.). Mit der Führung im Rücken war Deutschland nun das klar tonangebende Team. So verdiente sich das Streichsbier-Team nach einem doppelt abgefälschten Schuss von Niehoff den 3:1-Endstand.

Trainer Guido Streichsbier betonte im Nachgang noch einmal die Wichtigkeit solcher Spiele: "Das sind wertvolle Erfahrungen, die die Jungs aus solchen Duellen mitnehmen können. Wir spielen nicht allzu oft gegen Mannschaften wie die VAE. Da passieren auch mal unerwartete Dinge - dann bei sich zu bleiben, ist wichtig und kann den Jungs in der Zukunft nur helfen. Deshalb macht man solche Reisen, deshalb spielen wir beim Winterturnier mit."

Für die deutsche U 18 geht es vom 20. bis 30. März 2022 mit dem nächsten Lehrgang weiter. Dann misst sich der DFB-Nachwuchs am 24. und 27. März gleich zweimal mit den Altersgenossen aus Frankreich.

