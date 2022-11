Turnier in Spanien: U 16 trifft auf Mexiko

Zum Abschluss des Länderspieljahres 2022 steht für die deutsche U 16-Nationalmannschaft das Acht-Nationen-Turnier in Spanien auf dem Programm. Zum Auftakt des Turniers treffen die DFB-Junioren heute (ab 11 Uhr) auf Mexiko. Die beiden weiteren Spieltage werden am 25. und 27. November ausgetragen, die Gegner ergeben sich aus dem Turnierverlauf.

Für den Wettbewerb in Alicante hatte Michael Prus Anfang November 22 Spieler in seinen Kader berufen. "Wir freuen uns sehr auf das Acht-Nationen-Turnier in Alicante", so der DFB-Trainer. "Die ersten vier Länderspiele gegen Österreich und Polen waren gute Tests, um verschiedene Konstellationen auszuprobieren. Wir führen die Spieler aus diesen beiden Lehrgängen nun zusammen und erstellen daraus den aktuellen Kader. Mit England, Spanien, Belgien und Wales erwarten uns spannende und starke europäische Teams, mit denen wir uns messen möchten. Japan, Mexiko und die USA sind für uns außergewöhnliche Gegner, die eine ganz andere Art zu spielen mitbringen. Das sind keine Spielpaarungen, die wir oft haben, umso mehr steigen die Vorfreude und der Ehrgeiz, das Turnier erfolgreich zu gestalten."

Die deutsche Startelf: Klanac - Zufelde, Meiser (K), Greber, Keumo - Buono - Poller, Sauck, Onyeka - Benedict, Izekor.