Turid Knaak lost Achtelfinale aus

Nationalspielerin Turid Knaak lost am Sonntag (ab 18 Uhr) live in der ARD-Sportschau das Achtelfinale im DFB-Pokal aus. Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin von der SGS Essen springt für Skistar Felix Neureuther ein, der zunächst als "Losfee" vorgesehen war, jedoch erkrankt absagen musste. Als Ziehungsleiter fungiert Andreas Köpke, Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Wann beginnt die Auslosung?

Die ARD-Sportschau beginnt am Sonntag um 18 Uhr und wird von Matthias Opdenhövel moderiert.

Wer wird die Loskugeln ziehen?

Turid Knaak ist elfmalige Nationalspielerin und wurde 2010 mit der deutschen U 20 bei der Heim-WM Weltmeisterin und 2008 in der Schweiz U 17-Europameisterin. Die 28 Jahre alte Offensivspielerin steht seit der Saison 2017/2018 bei der SGS Essen unter Vertrag. Nun darf sie in Dortmund die Loskugeln ziehen. Ursprünglich war Ski-Ass Felix Neureuther als Losfee vorgesehen. Der zurückgetretene, ehemalige alpine Ski-Weltmeister musste allerdings kurzfristig erkrankt absagen. Die Rolle des Ziehungsleiters übernimmt Andreas Köpke, Torwarttrainer der Nationalmannschaft.

Wie viele Lostöpfe gibt es?

Einen - alle Teams werden im Achtelfinale aus einem Lostopf gezogen.

Wie verhält es sich mit dem Heimrecht?

Klubs aus der 3. Liga, Regional- und Oberliga genießen im DFB-Pokal ein generelles Heimrecht. Eine Ausnahme dieser Regel tritt ein, sollten zwei Amateurteams gegeneinander gelost werden. Dann genießt das erstgezogene Team Heimrecht.

Wann werden die Spiele des Achtelfinales ausgetragen?

Am 4./5. Februar 2020 finden jeweils zwei Spiele um 18.30 Uhr und zwei Partien um 20.45 Uhr statt.

Die weiteren Runden:

Viertelfinale: 3./4. März 2020

Halbfinale: 21./22. April 2020

Finale in Berlin: 23. Mai 2020

[dfb]