Turbine Potsdam verpflichtet U 20-Nationalspielerin Cerci

U 20-Nationalspielerin Selina Cerci wechselt zur kommenden Saison von Werder Bremen, aktueller Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga, zum 1. FFC Turbine Potsdam in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Über die Vertragsdauer machten beide Vereine keine Angaben.

"Ich möchte mit dem Wechsel nach Potsdam die Herausforderung bei einem ambitionierten Erstligisten suchen, mich mit guten Leistungen in der U 20-Nationalmannschaft etablieren und den nächsten Schritt in meiner Karriere machen", so die 19-jährige Cerci. "Ich freue mich auf die Zeit bei Turbine." Potsdams Cheftrainer Matthias Rudolph sagt: "Sie ist schnell, robust und zweikampfstark, und wir sind davon überzeugt, dass sie sich in den nächsten Jahren toll entwickeln wird."

Mit 13 Treffern in der laufenden Saison gehört Cerci zu den besten drei Torjägerinnen der 2. Liga. Bereits im Alter von 18 Jahren debütierte die Stürmerin für Werder Bremen in der Frauen-Bundesliga.

