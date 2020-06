Türkgücü: Alexander Schmidt neuer Trainer

Die Trainerfrage bei Türkgücü München, Tabellenführer in der Regionalliga Bayern sowie sportlicher Aufsteiger in die 3. Liga, ist für die neue Saison geklärt. Alexander Schmidt tritt die Nachfolge von Reiner Maurer an, dessen Vertrag bereits zum 31. Mai ausgelaufen war.

Der 51 Jahre alte Fußballlehrer Schmidt ist in der bayerischen Landeshauptstadt kein Unbekannter und war unter anderem zu Zweitligazeiten Cheftrainer beim TSV 1860 München, bei dem er zuvor auch als Nachwuchstrainer tätig war. Weitere Stationen des gebürtigen Augsburgers waren der SSV Jahn Regensburg, der VfB Stuttgart (unter anderem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums), die SpVgg Unterhaching (U 19) und die Nachwuchsakademie des österreichischen Spitzenklubs Red Bull Salzburg. Bis zum März dieses Jahres war Schmidt in der Alpenrepublik Cheftrainer beim Erstligisten SKN St. Pölten.

"In München verwurzelt und bestens vernetzt"

"Alex ist ein erfahrener Trainer, der schon in der 2. und 3. Liga gearbeitet hat", erklärt Türkgücüs Kaderplaner und Pressesprecher Roman Plesche. "Neben seiner hohen fachlichen Qualifikation ist er in München verwurzelt und in der Szene bestens vernetzt. Wir sind überzeugt, die Position mit Alex sehr gut besetzt zu haben."

Alexander Schmidt selbst sagt: "Ich freue mich auf die sportliche Herausforderung in einer starken 3. Liga, in der es für uns einige sehr reizvolle Derbys geben wird. Ich habe mit den Verantwortlichen sehr gute Gespräche geführt und bin vom Potenzial von Türkgücü überzeugt. Neben den sportlichen Zielen wird es eine große Herausforderung sein, viele Zuschauer ins Stadion zu locken und mit attraktivem Fußball für uns zu begeistern."